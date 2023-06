Victime de fractures : Retour de parquet pour Pape Abdoulaye Touré

Pape Abdoulaye Touré a été déféré par la Section de recherches de Colobane, pour appel à l'insurrection et participation à des attroupements interdits.



Mais l'activiste vient de faire l'objet d'un retour de parquet, selon son avocat Me Moussa Sarr.



Ce membre de la F24 souffre de deux fractures, au pied droit (près de la cheville) et à la main gauche (poignet). Il a été violemment tabassé et torturé lors de son interpellation.