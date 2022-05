Viol, pédophilie… : le couple des HLM file droit vers la Chambre criminelle

Ils ont été arrêtés par la police des HLM. Oumy Sall et Yankhoba ont été inculpés hier, jeudi, pour le juge du 7e cabinet du tribunal de Dakar. Ils sont poursuivis pour viol, acte contre-nature et pédophilie.



D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, le couple risque d’être traduit devant la Chambre criminelle de Dakar, si le juge d’instruction les envoie en procès.



Oumy Sall et Yankhoba auraient abusé de F. K. Faye, une jeune fille de 15 ans qui aurait fugué. Ils se seraient relayés sur la victime présumée. L’Observateur informe que les mis en cause seront défendus par Mes Aboubacry Ba et Iba Mar Diop, respectivement.