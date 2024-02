Voici la liste des avocats de Ngagne Demba Touré

Arrêté ce mercredi par la DIC, en exécution du mandat d’arrêt qui pendait au-dessus de sa tête depuis le 22 septembre dernier, Me Ngagne Demba Touré devrait être présenté, ce jeudi, au juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, chargé de son dossier. Face aux policiers, le greffier était entouré de cinq défenseurs. «Ses avocats sont Me Khoureychi Ba, Me Abdi nar Ndiaye, Me Bamba Cissé, Me Moussa Sarr et Me Maguette Sène», rapporte Les Échos. Et ce n’est pas tout. Selon L’Observateur, «Me Ciré Clédor Ly, présentement à Paris, s’est [également] constitué au téléphone».