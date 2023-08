Ziguinchor : 57 personnes arrêtées lors des dernières manifestations relaxées

Les dernières manifestations suite à l'emprisonnement de Ousmane Sonko avaient provoqué l'arrestation de plusieurs personnes entre Bignona et Ziguinchor. Selon des chiffres issues de sources judiciaires, ils étaient 57 personnes placées en garde à vue et jugées au tribunal. Après plusieurs jours derrière les barreaux, ces personnes arrêtées lors des manifestations entre les 31 Juillet dernier et le 02 Août ont recouvré la liberté finalement.





Le verdict de leur procès est tombé ce jour, selon nos sources. Ces manifestants au nombre de 57 ont été relâchés. Parmi ces personnes relaxées figurent la seconde épouse du Maire de Ouonck et une conseillère municipale de cette commune arrêtées le 31 Juillet à Diéba, selon les informations reçues.

Ces différentes personnes arrêtées lors de ces derniers événements peuvent rentrer chez elles. Ainsi après deux semaines presque d'emprisonnement ces 57 personnes vont pouvoir humer l'air de la liberté.