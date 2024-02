Ziguinchor : une rocambolesque affaire de mœurs, la mineure accuse son père et…

L’artiste musicien B. Dramé et l’ébéniste S. Diatta ont été envoyés en prison pour inceste, viol, intimidation et menaces de mort. La victime présumée est élève en classe de 6eme, F. D., âgée de 15 ans.



Libération, qui donne l’information, précise que tout est parti d’une plainte du père de la fille qui n’est autre que l’un des prévenus, B. Dramé visant le second pour viol sur une mineure.



« S. Diatta, un jour quand je suis revenue de mon école, m’a invitée dans sa chambre avant d’abuser de moi. Et pourtant, il m’avait dit qu’il allait m’envoyer à la boutique. Quand il a fini de se soulager, il m’a fait porter d’autres habits avant de me menacer de mort si je racontais notre histoire à mon père », accuse F.D. face aux enquêteurs.



Elle poursuit : « Je dois ajouter aussi que mon père avec qui je partage la chambre, flirtait avec moi et me doigtait la nuit. Il a même abusé sexuellement de moi avant de me dire de ne raconter notre aventure à personne. Il est tout le temps ivre. »



Appréhendés, les deux ont rejeté les graves accusations, souligne le journal. Mais, ils seront enfoncés par les résultats de l’examen gynécologique. En effet, suite à une réquisition de la police, la gynécologue de l’hôpital de Ziguinchor a confirmé le viol dans ses conclusions, poursuit la source.