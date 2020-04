Affaire Mme Croquette du Soleil : Yakham Mbaye dépose une plainte contre..

L'affaire du licenciement de Fatou Ly Sall Croquette a atterri sur la table du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Et pour cause, le directeur général du "Soleil", Yakham Mbaye, a, via son avocat Me Ousmane Sèye, déposé une plainte contre le secrétaire général de la section Synpics du Soleil, Maguette Ndong.









Dans cette plainte consultée par Seneweb, Mbaye parle de "falsification" des faits "portés sur la place publique dans le seul but de dresser l'opinion publique contre lui".





"Ces faits sont d'une extrême gravité et sont constitutifs des délits d'injures publiques, de diffamation et de diffusion de fausse nouvelles", rappelle la partie plaignante. Qui demande ainsi au procureur de "déclencher l'action publique".