Après SenTv, de nouvelles perspectives pour Pa Assane Seck et Siré Sy

Pa Assane Seck et Syre Sy à Seneweb

Du numérique au digital. Certes, la frontière semble ténue, mais dans le contexte médiatique sénégalais, il s'agit d'un véritable changement de paradigme. Pour le journaliste Pa Assane Seck et l'enseignant Siré Sy, la transition est actée.





En effet, après leur démission de la SenTv, les deux analystes ont décidé de nouer un partenariat avec Seneweb.





Une nouvelle page s'ouvre donc pour Pa Assane et Siré Sy, conformément à la ferme résolution du premier site d'information de l'Afrique francophone d'étendre ses tentacules et de diversifier davantage ses offres en matière de presse en ligne et de WebTv.