Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon : Une journaliste camerounaise et un technicien malgache réincarnent la mémoire des deux reporters tués à Kidal

Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

La 9e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui perpétue la mémoire des deux journalistes tués le 2 novembre 2013 à Kidal, a été organisée cette année à Dakar. Ce 2 novembre 2022, elle est attribuée à la journaliste camerounaise Ester Senpa Blaksemedi et au technicien malgache Henintsoa Tiana Miranto Rakotomala.





La cérémonie de remise de prix, qui s'est déroulée à l'hôtel Novotel, a vu la participation de la directrice générale de RFI, Cécile Mégie, de l’ambassadeur de France au Sénégal Philipe Lalliot, du président du CNRA Babacar Diagne, des familles Verlon et Dupont, entre autres.





Elle regroupait 20 jeunes professionnels, dont 10 journalistes et 10 techniciens venant de 12 pays d’Afrique francophone qui ont bénéficié d'un encadrement avec une formation à la rédaction et dans les studios de RFI fulfulde et mandinkan à Dakar.





Pendant deux semaines, ces stagiaires ont été encadrés par la responsable de la formation à RFI, Rachel Locatelli, et Murielle Pomponne, journaliste à RFI et rédactrice en chef des langues étrangères.





Au terme de cette aventure, Esther Senpa Blaksemdi, âgé de 25 ans et originaire de Maroua, dans l’extrême nord du Cameroun, a été primée dans la catégorie "Journaliste". Elle est diplômée de l’Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel et travaille actuellement à Garoua pour la CRTV Nord, la radio-télévision du Cameroun.





Son reportage sur les enfants atteints d’ichtyose congénitale, une maladie rare de la peau, a séduit le jury.





A son tour, le technicien à l’Aceem Radio, Henintsoa Tiana Miranto Rakotomalala, âgé de 26 ans et titulaire d’un Master en informatique du Centre national de télé-enseignement de Madagascar, a été distingué grâce à son reportage ‘’Tout sonore’’ qui fait voyager les ‘’auditeurs’’ sur un terrain de football de Dakar, à la rencontre d’un éducateur sportif et de jeunes amateurs du ballon rond.





Ils étaient fidèles au thème ‘’Dialogue et tolérance’’, pour les journalistes et les techniciens de préparer un sujet autour des médias au Sénégal.