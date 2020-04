Cnra et Cedeps : «Aucune télévision dans aucun pays du monde ne fait porter le masque»

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) ne partagent pas la décision du gouvernement d’imposer le port du masque jusque sur les plateaux de télévision. Dans un communiqué conjoint, les deux entités ont exprimé leur opposition à la décision étatique qui, selon eux, ferait du Sénégal une exception dans le monde.





«Aucune télévision dans aucun pays du monde ne fait porter le masque aux personnes sur un plateau de télévision, animateurs comme invités de l’émission», objectent le régulateur et le patronat.





Partant de ce constat, les deux parties ont demandé à rencontrer le ministre de l’Intérieur, représenté par son directeur de cabinet, et le préfet de Dakar.





«La rencontre a permis de déterminer les conditions dans lesquelles les animateurs d’émission et leurs invités pourront ne pas porter de masque…», souligne le document.





Il a été retenu que les plateaux de télé ne peuvent plus avoir plus de 5 invités, en plus des animateurs, sans compter la distanciation sociale à respecter durant les émissions. Au sein de l’entreprise, le port du masque est de rigueur. Il en est de même lors des reportages et transport. Sans oublier l’utilisation de perche sur le terrain.