Coupe du monde 2022 : Boub’s coopté par la FIFA

Boubacar Diallo alias Dj Boub’s sera à Doha, la capitale qatarie, en qualité de speaker lors de la Coupe du Monde au Qatar prévue du 21 novembre au 18 décembre prochains. Dans son communiqué, la direction de la communication du Groupe E-media, ne cache pas sa joie, estimant que ce choix confirme la notoriété de Dj Boub’s sur le plan international et son entrée dans le Happy few des personnalités les plus en vue du Show Biz.



Boubacar Diallo occupe le poste de Directeur Commercial, de la Production et du Marketing, au sein du Groupe Emedia Invest, lancé en octobre 2018.