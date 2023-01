Démissionnaire de D-Média : Pape Birahim Touré nouveau DG de Leral FM

Pape Birahim Touré nouveau DG de Leral FM

Le journaliste rédacteur en chef de Zik Fm et de Sen TV, Pape Birahim Touré, qui vient de démissionner du groupe D-Média, n’a pas perdu de temps pour trouver un point de chute.





En effet, il est le nouveau directeur de l’information de Leral FM. Selon les informations parvenues à Seneweb, cette décision s’inscrit dans une optique de redonner peau neuve au groupe Leral, qui était entre les mains de Dame Dieng.





En effet, ce dernier s’est retiré de l’administration du groupe de presse, au profit de Michaelou Ba, qui a fait ses beaux jours à la RRT et qui cumule des dizaines d’années d’expérience dans le domaine des médias.





Par conséquent, celui-ci devient le nouvel administrateur du groupe Leral Médias.





Quant à la gestion des ressources humaines, elle est confiée à Mme Nafy Touré. Le journaliste du quotidien ‘’Walf Grand Place’’ prend les commandes du site Leral.net.