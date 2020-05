Différend Gfm-El Hadji Ndiaye (2STV) : L’émission « Célébrités et Religion » de Ya Awa suspendue

Différend Gfm-El Hadji Ndiaye (2STV) : L’émission « Célébrités et Religion » de Ya Awa suspendu

Au cœur d’une brouille entre El Hadji Ndiaye de la 2stv et le groupe Futurs Médias, l’émission « Célébrités et Réligion », présentée par l’ex animatrice de la 2stv qui a récemment intégré la Tfm, Ya Awa, a été suspendue. La décision a été prise en interne par le directeur général de la Tfm, Birane Ndour, en attendant que le contentieux soit vidé par les instances légales.« La Direction Générale du Groupe Futurs Médias a décidé de suspendre la diffusion de l’émission ‘’Célébrités et Religion’’ sur sa chaîne télévisée TFM à compter de cette semaine, jusqu’à décision finale des instances légales la concernant. En conséquence de quoi, le Groupe présente ses excuses aux téléspectateurs de TFM », informe la direction générale du groupe Gfm.