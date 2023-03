Inauguration des locaux de la RTS 5 de Matam : L'Agetip livre un joyau

Le Ministre de la Communication des Télécommunications et de l'Economie Numérique, Maître Moussa Bocar Thiam a procédé, hier mardi 21 mars 2023, à l'inauguration des locaux de la RTS de Matam en présence de Monsieur Racine Talla Directeur Général de la RTS, du député et maire de la Commune des Agnam, Monsieur Farba Ngom, et de Monsieur El Hadji Malick Gaye, directeur général de l'Agetip.





À cette occasion, Matam a renoué avec les grands jours de mobilisation le temps de la réception de ce bijou qui les rapproche encore un peu plus de la RTS.





Cette station régionale de dernière génération va contribuer à booster l'information dans la localité et mettre en exergue la politique de l'équité numérique.





Les travaux ont consisté en la réhabilitation et l’extension du bâtiment de la radio ; la réhabilitation et l’extension du bâtiment de la télévision ; les aménagements extérieurs ; le pavage de la voie d’accès, allées piétonnes et parking espaces verts ; la construction d’une guérite et du logement gardien.





La modernisation de la station de la RTS de Matam contribue à la mise en valeur des richesses culturelles des zones ciblées.





Selon El Hadj Malick Gaye, “cette station régionale vient compléter un chapelet de réalisations de AGETIP dans la région de Matam comme le marché central, l'hôtel de ville, l'assainissement, l'hôpital régional, etc”.





Il est important de rappeler que le partenariat qui existe entre les deux institutions que sont l'Agetip et la RTS se manifeste aussi dans un projet ambitieux de construction de la Tour de RTS.





Car, au moment où cette inauguration se fait dans le Nord du pays, l'Agetip est à l'œuvre avec la construction de la tour de la RTS à Dakar.





Durant son allocution, Me Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication, a salué l’expertise et l'engagement de l'Agetip dans la réalisation des projets phares de son Département.