Journée internationale de la liberté de la presse : Les acteurs des médias en sit-in, le 3 mai

La Journée internationale de la liberté de la presse aura un cachet particulier cette année. En lieu et place d’une commémoration solennelle, le 3 mai prochain, les acteurs des médias du Sénégal ont décidé de la célébrer par un sit-in national, dans toutes les capitales régionales du Sénégal, informe la Coordination des associations de presse (Cap).





Ce, dans le but de «dénoncer les atteintes et agressions subies par les journalistes, les techniciens des médias et les maisons de presse lors des violentes manifestations du mois de mars passé».





En effet, lors des dernières manifestations, plusieurs organes de presse ont été pris pour cible.





En prélude à cet évènement, indique le communiqué, la Cap tiendra une réunion élargie «aux associations catégorielles et thématiques, aux amicales des écoles de journalisme et autres entités nationales, régionales et internationales de défense des libertés de presse et d’expression», samedi prochain au Cesti.