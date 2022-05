Journée Mondiale de la liberté de la Presse : Le ministre Abdoulaye Diop rend hommage aux acteurs des médias

Le ministre de la communication, Abdoulaye Diop rend hommages aux acteurs des medias

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a rendu un vibrant hommage aux « femmes et hommes des médias du Sénégal », à l’occasion de la journée Mondiale de la liberté de la presse, ce mardi 3 mai.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le ministre de tutelle, Abdoulaye Diop, félicite et encourage les acteurs des médias, « qui, au prix d’énormes sacrifices, nous tiennent informés, tous les jours, matin et soir, de ce qui se passe chez nous et dans le monde. Ils nous permettent, ainsi, de nous faire une opinion éclairée des faits, indispensable à l’engagement citoyen et à la bonne marche de la démocratie ».





De l’avis du ministre de la Communication, « le Sénégal a franchi de grands pas en matière de liberté de presse et de soutien public aux médias. Cette volonté politique se poursuivra. Car, l’Etat s’est résolument engagé pour une presse indépendante, forte et professionnelle à la lumière du Code de la presse, et de la Convention collective, textes pour lesquels toutes les dispositions sont prises pour une application rigoureuse et effective », soutient Abdoulaye Diop.





Ainsi, poursuit-il, à titre de rappel, « le 03 mai, symbolisé par l’Assemblée générale des Nations-Unies, en 1993, fait écho à l’appel de journalistes africains qui avaient rédigé, deux ans plus tôt, la Déclaration de Windhoek pour le développement d’une presse indépendante et pluraliste. Cette date est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans l’exercice de la profession. Nous nous inclinons pieusement devant leur mémoire et prions pour le repos éternel de leurs âmes".