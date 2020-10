Maroc-Sénégal : Les Lions à Rabat ce lundi

Le Maroc et le Sénégal s’affrontent en match amical, le 9 octobre prochain, à Rabat.



Selon le quotidien sportif Stades, en vue de cette rencontre, les Lions seront en regroupement à Paris.



Dans la foulée, les poulains d'Aliou Cissé partiront de la capitale française pour dans la capitale marocaine où ils sont attendus ce lundi.



20 Lions vont répondre à l’appel du coach et ils pourraient participer au premier galop d’entrainement prévu à 18h au complexe omnisport Moulay Abdallah de Rabat.



Les défenseurs de l’Olympiakos, Ousseynou Bâ et Pa Abdou Cissé, Boulaye Diallo (Reims) et Habib Diallo (Metz) rejoindront le reste du groupe mardi.