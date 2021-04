Prêches et ramadan : Le Cnra anticipe sur les dérives de l'audiovisuel

Le Cnra alerte sur les prêches de Ramadan

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) alerte encore sur les dérives notées pendant le mois de ramadan Ainsi, il appelle les médias à plus de responsabilités sur le contenu de certains programmes.





Babacar Diagne et Cie, pour ce faire, organisent une rencontre, ce jeudi 08 avril " pour un échange avec les acteurs sur le message adressé aux médias, le 30 mars dernier et relatif aux prêches qui traditionnellement, tiennent la vedette sur les plateaux de télévision et les radios, en période de Ramadan", indique le Cnra dans un communiqué.