UPF : Madiambal Diagne et le mandat de trop

Madiambal Diagne ne sera pas candidat à sa propre succession à la tête de l’Union international de la presse francophone (UPF), qui tient ses 49es Assises du 25 au 27 juillet au Maroc. L’administrateur du groupe Avenir communication a déclaré que c’est «l’heure pour (lui) de passer la main».







Il a fait l'annonce dans son dernier éditorial dans Infolettre, la publication de l’organisation créée en 1950 et dont les membres se comptent dans 110 pays ou régions du monde.





Madiambal Diagne a été élu en 2014 et réélu en 2018. Il va donc faire ses adieux à l’organisation qu’il aura servie pendant huit ans.





«Je quitte une belle expérience professionnelle et humaine dont je chérirai les leçons plus d’une vie, a écrit le journaliste dont les adieux ont été repris dans les colonnes du journal Le Quotidien, édité par Avenir communication. J’ai foi que l’organisation ne cessera de toiser les sommets. C’est aussi ce sentiment de confiance qui me remplit d’aise.»





Madiambal Diagne a conclu son dernier éditorial en tant que patron de l’UPF, par cette promesse : «Je pars, mais je reste avec vous, pour toujours.»