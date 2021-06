Vol de fréquence : ElHadj Ndiaye (2stv) a porté plainte contre Tfm

Les choses ne traînent pas du côté de la 2Stv. Le patron de la chaîne privée, El Hadj Ndiaye est passé à l'acte dans l'affaire des vols de fréquence dont il accuse la chaîne Tfm de Youssouf Ndour. Il a déclaré avoir déposé une plainte au niveau de la gendarmerie de Faidherbe.





"Pendant que le CNRA veut remettre de l'ordre, pendant que l'État, à travers le ministère de la Communication, veut instaurer l'équité, pendant que l'ARTP veut fermer des chaines de télévision, la TFM vole des fréquences. Je veux que justice soit faite. Je ne peux plus rester passif alors qu'on continue de me voler mes fréquences. On a même débauché mes agents, des techniciens, pour qu'ils donnent les numéros de mes fréquences", protestait-il plus tôt.