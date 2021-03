VPN : à quoi ça sert ? Définition pour les débutants

Vous avez très certainement entendu parler de VPN si vous naviguez régulièrement sur internet, ou simplement si vous êtes tombé sur une publicité (pour NordVPN) à la télévision. Mais qu’est-ce qu’un VPN ? À quoi est-ce que cela peut bien servir ? Qu’est-ce que ça veut dire ?







Nous allons tout vous dire, en commençant par la définition du VPN pour que vous sachiez d’emblée de quoi il s’agit. Nous allons ensuite vous répondre à une série de questions que les débutants peuvent se poser : est-ce que c’est légal ? Est-ce que c’est compliqué à utiliser ? Quels sont les meilleurs VPN ? A la fin de cet article, vous maitriserez les bases de ce logiciel de cybersécurité populaire.





VPN : définition et signification





Avant de vous expliquer à quoi sert un VPN, nous allons vous présenter sa définition et vous donner sa signification. Comme beaucoup de mots que nous utilisons en français, VPN vient en réalité de l’anglais Virtual Private Network. Cela signifie Réseau Privé Virtuel en français.





VPN





Le VPN est donc un logiciel qui va créer un tunnel sécurisé entre vous et internet. Pour cela, les informations qui y transitent vont être cryptées et vous obtiendrez une nouvelle adresse IP. La définition du VPN est la même, peu importe l’appareil sur lequel vous comptez l’installer. En effet, ce logiciel n’est pas uniquement compatible sur votre ordinateur, mais peut également s’installer sur un smartphone (que vous soyez sous iOS ou Android) ou sur une tablette. On parle alors d’application VPN.





Pour bien définir ce qu’est un VPN, la meilleure des méthodes est de vous expliquer comment il fonctionne. Si la définition du VPN peut sembler compliquée, c’est un produit très simple d’accès. En France, ce sont environ un tiers des internautes qui utilisent un VPN. Pour être en sécurité aujourd’hui, c’est vraiment un produit complet et efficace. Il tournera en arrière-plan de votre ordinateur (ou mobile) et il apportera une vraie sécurité.





Comment fonctionne un VPN ?





N’ayez crainte, vous n’avez pas besoin de comprendre en détails ce qui va suivre pour utiliser un VPN. Nous allons essayer de vous expliquer de la plus simple des façons comment fonctionne un VPN. Si le côté technique ne vous intéresse pas, passez directement au point suivant, vous arriverez tout de même à utiliser votre logiciel sans aucun souci.





Lorsqu’on dit qu’on utilise un VPN, ce qu’on utilise est en réalité un service fourni par un fournisseur de VPN. Ce dernier dispose d’un réseau de serveurs partout dans le monde (dans 94 pays, par exemple, pour ExpressVPN), c’est grâce à eux que votre VPN, dont nous avons donné la définition juste avant, parvient à vous offrir une navigation sécurisée.





En effet, lorsque vous vous connectez au VPN, et donc, à l’un des serveurs de votre fournisseur, vous faites en sorte que tout votre trafic internet passe par le serveur de votre fournisseur avant d’arriver sur le site final. Au final, le site web final ne connaitra donc pas votre adresse IP d’origine. De même, votre FAI ne fera que du feu : il saura que vous êtes connecté au serveur du VPN, mais il perdra votre trace ensuite.





On parle alors de processus de tunneling (via différents protocoles comme OpenVPN, IPSec, L2TP, IKEv2,…). Au lieu de passer par votre fournisseur d’accès à internet qui reçoit votre requête et vous délivre le site internet que vous voulez visiter, le trafic passe dans le tunnel sécurisé et crypté pour vous rendre parfaitement anonyme. Au passage, vous récupérez alors l’adresse IP du serveur auquel vous êtes connecté.





Afin de décrypter les informations qui reviennent du serveur, votre client VPN installé sur votre appareil dispose de la clé de décryptage.





Dans tout cela, vous ne voyez absolument rien, tout se passe sans que vous vous en rendiez compte et il n’y a qu’une chose que vous devez retenir : une fois le VPN activé, votre trafic devient anonyme.





À quoi sert un VPN ?





Si nous avons bien réussi notre mission, vous avez désormais bien compris la signification et la définition du VPN et savez comment ça fonctionne (on espère !).





Vous avez compris que non seulement le Virtual Private Network va crypter vos données et sécuriser vos informations, mais également vous donner une nouvelle adresse IP. Mais plus concrètement, à quoi sert un VPN ? Que peut-on faire avec ? Quelles sont ses principales utilisations ?





Pour répondre à vos interrogations, voici les principaux cas d’utilisation d’un VPN, en commençant par les plus fréquentes. Si environ un français sur 3 utilise aujourd’hui un VPN, c’est parce que c’est un outil qui apporte de vraies solutions. Cela vous apporte un vrai anonymat, la possibilité d’accéder à tout le web (bien plus que ce que vous imaginez) etc. Après la définition du VPN, voici les usages pratiques.





À Naviguer de manière anonyme





La première raison pour laquelle les internautes ont recours à un VPN est pour anonymiser leur navigation. En effet, comme nous l’avons souligné dans la précédente section, le VPN crée un tunnel sécurisé qui crypte vos données et vous rend anonyme.





Ainsi, lorsque vous naviguez sur un réseau non sécurisé, comme au Starbucks, par exemple, vous ne risquez pas qu’une personne vous espionne. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il est extrêmement simple, pour tout hacker amateur, de voir tout ce que vous faites si vous êtes connectés, sans sécurité, à un réseau Wifi non sécurisé.





En cryptant vos données et en les faisant passer dans un tunnel dont seul vous avez la clé (via votre client VPN), vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.





À Changer son adresse IP





Un VPN, ça sert également très souvent à changer son adresse IP afin, notamment, de contourner de nombreux blocages géographiques. Si vous avez bien compris notre définition du VPN, vous savez qu’il vous permet de récupérer l’adresse IP de serveurs partout dans le monde.

Ainsi, même si vous vous trouvez en France, vous pourrez récupérer une IP australienne, américaine, allemande ou encore sud africaine. Le choix dépend simplement du nombre de pays dans lequel votre fournisseur VPN est présent. Dans votre sélection, essayez-donc de vous assurer que le fournisseur de VPN dispose bien de serveurs dans le pays de votre choix.





En changeant d’adresse IP, vous pourrez ainsi accéder à des chaînes étrangères non disponibles en France, voire même débloquer certains jeux avant qu’ils ne sortent en France ! Aussi, lors de vos voyages à l’étranger, vous parviendrez encore à accéder aux chaînes françaises en plaçant tout simplement votre IP en France. Plutôt sympa, non ?





À télécharger sans risque





Le téléchargement est un très grand cas d’utilisation des VPN. A quoi sert un VPN dans ce cas ? C’est très simple. Vous savez certainement que le téléchargement de torrents (non libres de droit) en P2P est puni par la loi en France.





Par conséquent, de nombreux petits malins ont trouvé l’astuce du VPN pour contourner les blocages et télécharger anonymement. Puisque le VPN leur donne une nouvelle adresse IP, leur vraie adresse IP n’est jamais apparente. Attention, notez qu’on ne vous invite absolument pas à pratiquer ces activités qui, rappelons-le, sont illégales.





À se protéger face aux DDoS





Si un hacker vous veut du mal, il peut très facilement orchestrer ce qu’on appelle une attaque DDoS vers votre routeur ou box internet. Cette dernière fait alors saturer votre bande passante, rendant l’utilisation d’internet presque impossible.





Protection attaques DDos





Un VPN va alors également servir à vous protéger face à ce type d’attaques. Et oui, rappelons qu’il vous donne une nouvelle adresse IP. Par conséquent, si le hacker veut faire une attaque DDoS vers votre serveur, il se heurte en réalité à un serveur de votre fournisseur de VPN. Ce dernier aura alors très certainement installé de nombreux pare-feux capables de lutter contre les DDoS.





Au final, aucune attaque ne parviendra à atteindre votre réseau domestique.





Voilà, dans 4 grandes lignes, à quoi sert un VPN. Il y a encore d’autres utilisations dérivées de ce logiciel mais vous avez là les principales.





Est-ce complexe à utiliser ?





L’utilisation d’un VPN est aussi simple à comprendre que sa définition. Toute personne, même les moins à l’aise en informatique, peuvent parfaitement utiliser un VPN. En effet, c’est extrêmement intuitif à utiliser et simple à installer.





Que vous soyez sur un ordinateur, une tablette ou un mobile, vous aurez en général à appuyer deux fois sur votre souris, ou sur votre écran : une fois pour choisir le serveur, une fois pour s’y connecter. S’y aussi facile que cela.





Si vous avez peur de souscrire à un VPN parce que vous pensez ne pas pouvoir l’utiliser, n’ayez crainte, c’est extrêmement simple à utiliser. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Quand bien même vous rencontriez des obstacles, vous pourriez toujours compter sur l’excellent support client des leaders du marché comme ExpressVPN, CyberGhost ou NordVPN. Ces derniers possèdent un chat en ligne joignable 7 jours sur 7, 24h sur 24.





Les personnes trouvant que l’utilisation d’un VPN est trop complexe pourront alors les contacter pour obtenir de l’aide. Nous pensons cependant que vous n’aurez jamais besoin de vous servir de cet excellent service client.









Le VPN est-il légal ?





Après avoir découvert la définition du VPN à quoi il sert, il est intéressant de se demander si tout cela est bien légal. En effet, comme nous l’avons vu plus haut, un Virtual Private Network permet de faire énormément de choses sur internet. Il semble donc tout à fait légitime de se demander si il est légal d’utiliser un VPN, pour masquer son IP, ou crypter ses données.





En France, la réponse est un grand OUI. Il est tout à fait légal d’utiliser un VPN et vous pourrez le faire sans le moindre risque. Nous sommes conscients qu’il est possible de pratiquer des activités illégales avec un VPN (ne le faites pas), mais cela, c’est votre responsabilité.





Les Virtual Private Networks sont parfaitement légaux et sont d’ailleurs massivement utilisés par les entreprises pour sécuriser leur réseau.





Dans un autre article, nous verrons que la légalité du VPN change selon les pays et que même en 2021, certains pays (Chine, Russie, Iran,…) les considèrent encore comme illégaux.





Quels sont les grands fournisseurs ?

Maintenant, vous pouvez presque vous considérer comme un expert sur les VPN ! Vous connaissez leur définition, leur fonctionnement, leurs cas d’utilisation et êtes au fait des aspects légaux. Il ne nous reste plus qu’à vous présenter quelques uns des meilleurs fournisseurs de VPN. Entre ExpressVPN, CyberGhost et NordVPN, vous allez vous régaler. Ce sont les plus anciens du marché, et ce sont aussi les plus fiables. L’expérience utilisateur est réussie.





ExpressVPN





C’est notre fournisseur de VPN favori. En effet, il offre les meilleures performances en terme de vitesse et de stabilité, sans compromettre votre sécurité.





Bien qu’il soit plus cher que ses concurrents, nous considérons vraiment que sa tarification est justifiée. Si vous voulez le meilleur VPN, c’est lui que vous devrez choisir.





Très connu et massivement utilisé en France, CyberGhost est également un très bon choix pour les personnes qui se lancent dans le monde des Réseaux Privés Virtuels.







Ses performances sont légèrement en deçà de celles délivrées par ExpressVPN, mais son prix se montre beaucoup plus attractive. Testez le sans risque grâce à ses 45 jours satisfait ou remboursé sans aucune condition.





Enfin, le troisième grand fournisseur de VPN que nous souhaitions vous présenter est NordVPN.







Grâce à son très large réseau de serveurs dans le monde et son très haut niveau de sécurité, il fait également partie de nos favoris et attisera très certainement votre intérêt. Sa tarification se montre assez élevée sur les abonnements de courte durée mais devient très compétitive lorsque vous vous engagez sur une longue durée.