Aliou et Ndeye Kassé en deuil

La famille Kassé s'est réveillée dans la douleur et la tristesse avec le décès de la maman de Aliou Kassé. Décès survenu ce dimanche à l'hôpital Fann. Une triste nouvelle qui frappe les artistes et musiciens sénégalais. La défunte est la maman de Aliou et Ndeye Kassé, deux artistes bien reconnus dans la scène de la musique nationale.La levée du corps est prévue à 15 h à l'hôpital Fann.