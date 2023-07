ANCS : Décès de Abdou Gilbert Niassy

Une triste nouvelle a frappé le monde de la santé communautaire du Sénégal. Rokhaya Nguer, Présidente du Conseil d’Administration de l’ANCS ainsi que tous les membres du Conseil d’Administration, dont, Magatte Mbodj, Directrice Exécutive et l’ensemble de l’Organe Exécutif de l’ANCS, annoncent le décès de Abdou Gilbert Niassy, Responsable communication et chef du Département communication, information et documentation de la structure survenu le samedi 15 juillet 2023 à Dakar.





Le communiqué transmis à Seneweb précise que l’enterrement a eu lieu le même jour aux cimetières musulmans de Yoff suivi de la cérémonie funèbre à la maison familiale à Castor.