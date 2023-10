Angleterre : Mario Balotelli touché par un deuil

Tabby Brown, le mannequin britannique et ex-petite amie du footballeur italien Mario Balotelli est décédée. C’est son ancien manager qui a communiqué la triste nouvelle au tabloïd britannique "The Sun". Il n’a cependant pas précisé la cause du décès du top model de 38 ans.

En 2013, la jeune femme confiait au "Mirror" qu’elle était « tombée amoureuse de Mario ». Finalement, elle a découvert que Balotelli n’était pas vraiment très fidèle.

« Il m’a dit qu’il voulait que nous nous installions et fondions une famille. Puis j’ai découvert qu’il allait avoir un bébé avec son ex. Il y avait des histoires constantes sur lui faisant la fête avec d’autres femmes et à chaque fois dans ses messages, il disait des choses comme « c’est juste une amie ». J’ai donc arrêté » déclarait le mannequin. Balotelli n’arrivait pas à « y croire », et pensait toujours pouvoir la reconquérir, mais la peine était déjà perdue.