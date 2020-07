Cheikh Modou Kara en deuil

Cheikh Modou Kara Mbacké est en deuil. C’est sûr sa page Facebook qu’il a annoncé le décès de son «jewrigne» (chambellan) Ousmane Ndiaye Zaïme. Décès survenu dans la nuit du mercredi au jeudi 2 juillet.Il était âgé de 60 ans et fut, selon Cheikh Modou Kara Mbacké, l’un des fidèles et dévoués disciples de la première heure.La cérémonie de levée du corps était prévue ce jeudi à 11 h à la mosquée de la rue 3, à la Médina, et l'enterrement à Darou Mouhty.Seneweb présente ses condoléances à Cheikh Modou Kara ainsi qu’à la famille du défunt.