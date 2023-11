Décès d'une des soeurs de Donald Trump, Maryanne Trump Barry

L'une des soeurs aînées de Donald Trump, la juge à la retraite Maryanne Trump Barry, qui avait critiqué son frère dans des propos enregistrés en secret quand il était président des Etats-Unis, est décédée lundi à l'âge de 86 ans, a annoncé le New York Times.





Maryanne Trump est l'une des quatre frères et soeurs de Donald Trump, qui ambitionne à 77 ans d'être réélu président des Etats-Unis en 2024, avec Fred Trump Jr et Robert Trump, tous deux décédés, et Elizabeth Trump, née en 1942 et toujours en vie.





Selon le New York Times, qui cite deux proches sans les nommer, elle est décédée lundi à son domicile du quartier de l'Upper East Side à Manhattan. La cause du décès n'était pas connue lundi matin.





L'équipe de Donald Trump n'a pu être immédiatement jointe lundi sur le sujet.





Nommée juge dans l'Etat du New Jersey par le président américain de l'époque Ronald Reagan en 1983, elle avait ensuite été nommée par l'ex-président démocrate Bill Clinton en 1999 dans une cour d'appel fédérale.





Longtemps réputée proche de son frère cadet, Maryanne Trump Barry avait fait irruption dans la campagne électorale de la présidentielle de 2020 quand le Washington Post avait publié ses propos enregistrés en 2018 et 2019 en secret par l'une de ses nièces, Mary Trump, très critique de son oncle.





Le qualifiant de "cruel", "menteur" et dépourvu de principes, Maryanne Trump Barry s'en prenait notamment à sa politique migratoire, qui avait conduit à la séparation d'enfants et de parents à la frontière et à leur envoi en centres de détention.





"Tout ce qu'il veut, c'est plaire à sa base" électorale, disait-elle selon ces enregistrements. "Il n'a aucun principe. Aucun".