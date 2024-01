Décès de l'écrivain Abasse Ndione

L’écrivain Abasse Ndione. est décédé, hier jeudi 25 janvier, a appris Seneweb.



Abass Ndione est l’auteur d’une oeuvre teintée de critique sociale et au réalisme saisissant.



Parmi ses ouvrages les plus marquants : “La vie en spirale” (1984 et 1988 aux NEAS et en 1998 chez Gallimard), “Ramata” (Gallimard, 2000 - adapté au cinéma par le Congolais Léandre-Alain Baker), “Mbëkë mi” (Gallimard, 2008 - adapté au cinéma sous le titre “La pirogue” par Moussa Touré).



Son inhumation est prévue ce vendredi à 14h, à Bargny, sa ville natale.



La rédaction de Seneweb présente ses sincères condoléances à sa famille et au monde la culture.