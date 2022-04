Décès de l’ancien Gouverneur Thierno Birahim Ndao : L'hommage du Président Sall…

Le Président Sall est intervenu sur twitter pour parler du décès de Thierno Birahim Ndao. « Je suis peiné d’apprendre ce jour le décès de Thierno Birahim Ndao, ancien gouverneur, ancien maire et magistrat à la retraite. Je salue avec respect la mémoire de ce grand commis de l’Etat qui a servi avec dévouement son pays » a écrit le chef de l’Etat. Il a ainsi présenté ses condoléances à la famille.





Pour en revenir à l’homme, il est le parrain du nouvel hôpital de Kaffrine. Le défunt est né à Ngathie en 1924, est sorti de l’École nationale William Ponty et de l’Ecole nationale d'administration du Sénégal (ENA).Magistrat de formation et administrateur civil, Thierno Birahim est passé par la Faculté de droit de Paris.





Il est diplômé de l’Institut de Criminologie de la Faculté de droit de Paris et de l’École polytechnique de Notariat et de procédure pratique, dans la capitale française.Thierno Birahim Ndao a été élu maire de la Commune de Kaffrine en 1990. Ce magistrat de formation est resté à la tête de la municipalité du « Ndoucoumane-Saloum » pendant 15 années.Il a exercé de hautes fonctions : Préfet du Département de Diourbel, Gouverneur de la Région de Thiès, de la région du Fleuve et de la région du Cap-Vert. Ainsi, il a servi dans l'administration territoriale pendant 25 ans.