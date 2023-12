Décès de Magaye Niang, Mory dans « Touki Bouki »

Une triste nouvelle pour le monde du 7e art au Sénégal. Magaye Niang, devenu célèbre grâce à l’interprétation du personnage de Mory dans « Touki Bouki » a rendu l’âme ce vendredi 22 Décembre 2023.

?Il se distingue à nouveau dans « Kinkéliba et biscuits de mer » d’Alhamdou Sy en 2002 et « Mille soleils » un film de Mati Diop qui enquête sur l'héritage personnel et universel que représente Touki Bouki.?