Décès de Mamadou Ndiaye : Une grosse perte pour les CRFPE

Le centre régional de formation des personnels de l'éducation ( CRFPE) de Dakar a perdu un des siens. Il s'agit de Mamadou Ndiaye, formateur en sciences physiques et chargé des programmes du moyen secondaire dans ladite structure. Les témoignages des personnes qui lui ont connu sont émouvants.

''Mamadou Ndiaye était l’engagement personnifié, un homme de principe, ''ku dëgu'' ( homme de vérité). Il a travaillé jusqu’à la dernière minute, malgré sa maladie. Il était dans le conseil de perfectionnement du mardi 6 février au Crfpe'' a témoigné Aby Guèye, formatrice en éducation artistique et en art plastique. Il a formulé des prières afin que le paradis soit sa dernière demeure.

Pour Aly N'Dour, formateur en sciences de la vie et de la terre ( SVT), le CRFPE de Dakar a perdu un homme juste, pieux,véridique, sincère, courageux....et surtout travailleur. Malgré sa maladie, il trouvait encore du plaisir à venir au centre. Je croyais qu'il allait mieux, je ne savais pas qu'il était si malade'' a expliqué ce collègue très surpris par sa disparition. Il a adressé à Dieu cette prière : ''Que Dieu miséricordieux lui pardonne ses péchés et lui réserve une place de choix au paradis Firdawsi''.

Le président du collectif des formateurs du moyen secondaire du Sénégal (COFOMSS), Ibra Mboup de souligner que le jour de sa disparition était une journée vraiment triste. Pour lui, Mamadou Ndiaye voulait vraiment servir le CRFPE et surtout le secteur du moyen secondaire dont il avait demandé en début d'année d'être le Coordonnateur du programme. Il a également prié pour qu'Allah lui accorde Firdawsi. ''C'est vraiment dur de perdre un compagnon. Toutes les requêtes qu'il adressait dans le cadre du travail, il le faisait avec respect et courtoisie'' rapporte Ibra Mboup.