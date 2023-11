Décès de Mor Talla Diouck, Administrateur de la Fondation Trade Point Sénégal









Seneweb a appris le décès de l' Administrateur Général de la Fondation Trade Point Sénégal, Mor Talla Diouck. Son décès est survenu ce vendredi à Dakar.









Son départ laisse un grand vide dans l’institution qu’il dirigeait avec brio.









La Fondation Trade Point Sénégal est une fondation d'utilité public, sous tutelle du Ministère en charge du commerce qui a pour mission la formation et le développement du commerce électronique au Sénégal, la facilitation des échanges par la simplification des formalités et procédures commerciales grâce aux technologies numériques, la facilitation de l’accès et de la diffusion de l’information économique et commerciale.









Toutes nos condoléances aux employés de la Fondation Trade Point Sénégal ainsi qu’à nos confrères de la radio Trade Fm.