Décès de Salif Diallo : Moussa Bocar Thiam salue la mémoire d'un "professionnel accompli"

Le décès du journaliste Mamadou Salif Diallo a plongé dans le désarroi toute une corporation. Le Ministre de la Communication des Télécommunications, Et de l'Economie Numérique, Moussa Bocar Thiam, rend d'ailleurs hommage au disparu.





"La presse sénégalaise vient d'enregistrer une lourde perte avec le décès du journaliste Mamadou Salif Diallo de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS). La triste nouvelle, tombée ce lundi 31 octobre 2022, a touché les cœurs et provoqué l'émotion un peu partout. Les témoignages, nombreux, sont unanimes : Mamadou Salif Diallo était un professionnel accompli, un analyste sportif respecté, maîtrisant parfaitement son sujet. Son point de vue était régulièrement sollicité par les instances nationales et internationales du football et dans les médias quand le débat devient exigeant", a témoigné le ministre Moussa Bocar Thiam.





Il souligne que ceux qui ont côtoyé Mamadou Salif Diallo se souviendront "d'un homme aux qualités humaines remarquables".