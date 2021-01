Décès du Khalife de Darou Mousty : Serigne Mountakha Mbacke à l'enterrement

Une immense foule a accompagné Serigne Abass Mbacké à sa dernière demeure. Les disciples ont pris d'assaut le mausolée où les chants, xasidas, zikrs et des récitals de coran fusaient de toutes parts.Le défunt khalife de Darou Mousty a été inhumé hier nuit en présence du guide des mourides, Serigne Mountakha Mbacké et son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, et du nouveau khalife de la capitale du mouridisme, Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang, entre autres.Le vénéré religieux repose désormais auprès de son père à Baïty situé au cœur de Darou Mousty. La prière mortuaire a été dirigée par Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre, imam à la grande Mosquée de Touba d'après des informations de seneweb. La cérémonie religieuse est prévue lundi prochain.