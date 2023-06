Kaolack: Le Nouveau CEMGA Mbaye Cissé a perdu son père

Une triste nouvelle s'est abattue sur le nouveau chef d’état-major général des armées (CEMGA) ! Le Général Mbaye Cissé est en deuil, suite au rappel à Dieu de son père.



Le gendarme à la retraite Elhadji Moussa Cissé a tiré sa révérence hier dimanche à Kaolack vers 19h selon une source de Seneweb.



La cérémonie de levée était prévue ce lundi à 14h30 ,et sera suivie de son inhumation à Diamal, cité religieuse du département de Mbirkelane.



Ce que l'on sait sur le père du nouveau CEMGA ?



Très engagé et professionnellement reconnu, le défunt Elhadji Moussa Cissé a accompli sa mission avec brio dans les rangs de la gendarmerie nationale.

Selon le gendarme à la retraite Elhadji Mody Diallo, son regretté frère d'arme a servi au Port Autonome de Dakar puis au Peloton Mobile de Kaolack entre autres unités.



"En outre, le défunt était le père du Général de Corps d' Armée MBAYE Cissé, actuel CEMGA. En ces dures moments, je compatis à la douleur et présente mes profondes condoléances à ma très chère soeur Mme DIATOU Cissé, Journaliste, au Lieutenant Colonel des Sapeurs Pompiers Aly Cissé, à Monsieur Karim Cissé, le Directeur du Travail, à mon ami et frère l'Adjudant- Major de Gendarmerie Abdou Cissé en service à la Légion Centre (Kaolack), aux parents, proches, populations des quartiers de Kaolack ainsi que la grande famille des Forces Armées. Je salue la mémoire de ce très regretté père et grand serviteur de sa Nation. Terre, sois légère sur lui", prie Elhadji Mody Diallo, gendarme à la retraite.