L’Orchestra Baobab perd un de ses illustres membres

Une triste nouvelle pour le monde de la musique sénégalaise. Le mythique groupe Vaobab qvient de perdre un de ses illustres musiciens Charlie Antoine Ndiaye, décédé ce samedi matin à l’hôpital Fann à Dakar, à l’âge de 75 ans.



« Grand Charlie nous a quittés ce matin des suites d’une longue maladie », a déclaré Badou Bèye manager du groupe, qui est actuellement en tournée en Europe.



Natif de la Casamance, Charlie Ndiaye a fait les plus beaux jours de l'Orchestra BaobabCharlie aux côtés de grands de la musique comme Médoune Diallo (voix) Ndiouga Dieng (voix), Issa Sissokho (sax ténor), Rudolph Clément »Rudy » Gomis (voix), Peter Udo (clarinette), Mountaga Koité et tant d'autres illustres chanteurs.



La rédaction de Seneweb adresse ses sincères condoléances à toute sa famille et au monde de la culture.