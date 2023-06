Nécrologie : L'artiste pluridisciplinaire Ndoye Douts tire sa révérence

Le Sénégal et le monde de la culture viennent de perdre ce matin l'un de leurs plus illustres hommes de culture Mohamadou Ndoye, plus connu sous le nom d'artiste «Ndoye Douts», des suites d’une courte maladie, ce 9 juin 2023, à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.





À l'image de Ndary Lo et Joe Ouakam, Ndoye Douts fait partie ceux qui faisaient la fierté du Sénégal à l'international. Enfant de la Médina appartenant à la communauté léboue, Ndoye Douts était âgé seulement de 50 ans.





Formé à l’École nationale des arts de Dakar, Ndoye Douts était un touche-à-tout. Artiste pluridisciplinaire, la plupart de ses œuvres sont exposées dans les grandes galeries du monde et dans les grands rendez-vous culturels comme les biennales d’art.









La rédaction de Seneweb présente ses sincères condoléances à sa famille et au monde de la culture.