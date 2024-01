Nécrologie : La mère d'Abdoul Mbaye rappelée à Dieu

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de la mère de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Karim Wade, « profondément attristé » d’apprendre le décès de madame Mariette Mbaye, a présenté ses condoléances à la famille éplorée.





« Je présente mes condoléances les plus attristées à toute la famille éplorée, en particulier à ses enfants Abdoul et Cheikh Tidiane Mbaye », poste-t-il sur X.





Dans la foulée, Wade-fils a prié pour le repos éternel de l’épouse de feu le président Kéba Mbaye avec qui il partageait une longue amitié.