Nécrologie : Le journaliste Pape Mody Sow n'est plus

Le journaliste Pape Mody Sow est mort ce matin à Benteigner (département de Mbour) où il vivait seul. Les proches du défunt attendent la fin de son autopsie afin d'établir le programme de ses obsèques.





Journaliste et communiquant, le défunt a été retrouvé mort dans sa chambre, ce matin.









Militant engagé et patriote, Pape Mody Sow (67 ans) était un membre éminent du Club Sénégal émergent, leader du Parti de l’espoir et du progrès (PEP) et membre de la Conférence des leaders de BBY.





En ces circonstances douloureuses, Seneweb présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.