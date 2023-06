Rappel à DIEU de Sokhna Safietou Sy

La chaîne de télévision Tidiane Asfiyahi a annoncé une triste nouvelle aux premières heures de ce mercredi 14 juin. L'une des filles de Serigne Babacar Sy (Rta) vient de décéder à Dakar, plus précisément à la Médina.





Le média informe que la levée du corps aura lieu ce mercredi 14 juin à la mosquée Ngaraf, à partir de 10 heures.





La prière funéraire sera suivie de l'enterrement à Tivaouane.





« Sokhna Safietou Sy était une personne aimée et respectée, connue pour sa gentillesse, sa générosité et son dévouement envers les autres », déclare la télévision sur ses plateformes sociales.