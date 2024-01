À quand le mariage ? La réponse de l’actrice Rokhaya Niang

«Personne ne me regarde» : l’actrice Rokhaya Niang répond d’emblée par l’humour à une question sur son célibat dans un entretien paru mardi dans L’Observateur. Soulignant que ses «amis» la taquinent sur ce sujet en affirmant qu’elle est «habitée par un ´djinn’ (mauvais esprit)».



Même au sein de sa famille, elle essuie les quolibets. «Un de mes neveux m’a demandé d’enlever le masque que je porte car j’ai un regard qui fait peur et que je ne souris jamais. C’est peut-être ma nature, mais je ne suis pas une dure à cuire», rassure l’actrice.



Sur un ton plus sérieux, Rokhaya Niang ajoute : «Blague à part, je suis une croyante, et je me dis que Dieu fait bien les choses. C’est Lui qui a voulu qu’à cet âge, je ne sois pas encore mariée, et que je n’aie pas d’enfants. Si jamais cela doit arriver, je saurais comment trouver un équilibre avec mon travail et la vie de famille. J’aimerais bien avoir un époux avec qui partager ma vie et tout ce qui s’ensuit.»