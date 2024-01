Abus, mensonges, expulsion : Miss Sénégal 92 raconte son divorce douloureux

Nathalie Dia, Miss Sénégal 1992 a profité des vœux de nouvel an pour raconter les péripéties qu’elle traverse depuis deux années. Ce, à cause de son ex mari à qui elle a demandé le divorcé en 2022. Entre abus, mensonges, fausses accusations, elle s’est racontée sur Facebook.





« 2023, une année où j’ai touché le fond ! 2023, une année où tout a basculé et où je me suis retrouvée ballotée entre le Tribunal de Dakar et le Tribunal de Mbour pour un divorce qui tourne au vinaigre. En 2022, je décide de quitter un mariage qui ne me convient plus. Abus, mensonges, manipulations ont jalonné ces années de vie à deux ! Je n'en puis plus », écrit l’ex miss.





De continuer, « j’engage la procédure sans me douter que je vais vivre là, l’expérience qui me ramènera à l’essentiel de cette vie sur terre. Je demande une inscription au registre des mariages au Tribunal de Dakar et là, à la surprise générale devant le juge mon mari avec lequel je suis mariée depuis 9 ans affirme que nous vivions en concubinage lui et moi. Une enquête est alors diligentée par le juge à la Sûreté Urbaine de Dakar. Malgré les témoins, les photos du mariage et d’autres preuves apportées sur la table pour prouver que j’ai été bel et bien marié à cet homme, le rapport de la Sûreté Urbaine lui sera favorable. Se basant sur le rapport de la Sûreté Urbaine, le juge rejettera ma demande d’inscription au registre des mariages aux fins d’un divorce. Une décision qui fait fi de preuves irréfutables d’un mariage qui a bel et bien eu lieu et donne raison à mon mari qui persiste à dire qu'il a vécu en concubinage avec moi ».





Nathalie Dia assure pourtant qu’il y a bel et bien eu mariage ! « Et pour l’occasion, mon mari a envoyé une délégation de 6 personnes dont 3 de ses frères de même père et de même mère ! J’ai beau le crier ; cela la Justice de mon pays n’en n'a cure », dit-elle.





Pis, Nathalie se bat aussi contre son expulsion de la résidence dans laquelle elle vivait avec son ex mari depuis des années. Elle explique que pour lui « rien ne justifie ma présence dans cette maison, puisque je suis à l’initiative du divorce : soit je reste sa femme et je reste dans « sa » maison soit j'insiste à le quitter et du coup je quitte « son » domicile! Alors que je l’ai aidé financièrement à acquérir cette demeure. A coup de mensonges, il continue de noircir un tableau déjà bien noir de ses blagues de mauvais goût ».





Nathalie Dia aujourd’hui demande à la justice sénégalaise de l’aider dans ce dossier car elle s’apprête encore une fois à emprunter les couloirs du Tribunal de Dakar et du Tribunal de Mbour afin de réparer l’injustice faite à « mes enfants, à ma famille, à mes amis, aux témoins de ce mariage qui pour certains ne sont plus de ce monde et à faire face à un prédateur qui n’avait qu’un seul dessein depuis le début: me déposséder et me laisser pour morte ».





Elle ajoute « si malgré des preuves irréfutables, la Justice de mon pays est incapable d’être du côté de la Vérité, qu’elle m’explique ce que je devrais faire pour lui prouver que le jeu dans lequel j’ai été embarqué depuis 10 ans n’était qu’un prétexte pour me déposséder de ce que j’avais acquis de haute lutte avant de rencontrer mon mari: mon appartement, mes œuvres d’art et mon compte en banque…Bref de tout ce qui faisait de moi une femme forte et indépendante ».