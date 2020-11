Adja Diallo : Les misères de la beauté

Même si certains disent qu'elle a fait son temps, Adja Diallo arrive toujours à déchaîner les passions. Au cœur du buzz depuis l'âge de 17 ans, elle a une fois de plus tenu la planète people en haleine. Zoom sur celle qui se fait appeler la "Kim Kardashian du Sénégal".





Une fois de plus, Adja Diallo fait la "Une" des tabloïds. Une histoire qui date de 8 ans, remise sur le tapis par les médias. La dame aurait fait des révélations sur sa vie sexuelle avec le footballeur international, le Togolais Emmanuel Adebayor, en 2012. Ce dernier aurait répondu de manière très salace.





Selon la concernée, "l'information est fausse", elle dément et jure n'avoir jamais tenu de tels propos. En larmes, elle s'est exprimée sur Snapchat provoquant une vague de soutiens et de critiques sur les réseaux sociaux.





D'après les informations glanées par Seneweb, la première supposée interview d'Adja Diallo sur le sujet proviendrait du magazine "En vogue". Tenu à l'époque par Packo Jackson Thiam.





Adja Diallo y aurait dit : "Adebayor ne dure pas plus de 10 minutes au lit". Des propos repris dans le journal "Direct Info" et de nombreux sites web sénégalais, ivoiriens, togolais.





Quant à la réponse supposée d'Adebayor – "je ne dure pas dans les toilettes publiques" –, elle n'a jamais existé.





En effet, le premier site à l'origine de cette info s'intitule Doingbuzz. Il cite des médias togolais, tout en précisant qu'ils ne sont pas sûrs de la véracité des propos.





Adja en larmes





Vu le tollé provoqué par ce scandale, Adja Diallo a craqué. En larmes sur Snapchat, elle demande aux Sénégalais de la laisser tranquille.





Pour rappel, cette histoire avec Adebayor a refait surface au lendemain d'une sortie d'Adja Diallo en boîte de nuit, accompagnée de l'escort-girl Karina Tavarez. Une soirée arrosée d'alcool, des bisous de trop, de l'indécence à outrance. La goutte de trop, selon certains.





D'autant plus qu'Adja Diallo s'était fait rare depuis son divorce d'avec Ibou Touré et semblait avoir repris sa vie en main. Au grand bonheur de ses fans.





Une reine de beauté





Sa carrière sur les podiums commence en 2004 lorsqu'elle est couronnée Miss régionale de Thiès, édition 2004. Ndèye Marie Diallo à l'état civil, emprunte le chemin du mannequinat et tourne le dos à l'école en classe de première.





Elle multiplie défilés, contrats et publicités. Sa beauté y contribue énormément. Mais, malheureusement pour la nymphe, ses frasques font beaucoup plus parler d'elle que son travail. Celle qui a le plus marqué les Sénégalais est le décès de Maty Mbodj, sa meilleure amie en 2015. Morte d'overdose de drogue, elle était en compagnie d'Adja Diallo. Bien que cette dernière ait été blanchie dans cette histoire, elle a été entendue par les limiers pendant plusieurs tours d'horloge. Depuis, son image est collée à la drogue, l'alcool et le sexe.





Morts et divorces rythment sa vie





La faucheuse n'a pas été tendre avec la belle liane de Thies. Adja Diallo perd son père à l'âge de 8 ans, ensuite ses deux sœurs dans l'intervalle de 4 jours, puis sa mère. Cadette d'une famille de 5 personnes, elle ne cache pas se sentir souvent seule.





Du côté amoureux, on lui prête différentes relations avec des célébrités comme Drogba, Gervinho, Adebayor, Fadiga. D'ailleurs, elle est sortie avec ce dernier durant 5 ans. Finalement, elle se marie avec Babacar Ndiaye. Célébrée en 2014, cette union a duré le temps d'une rose.





Quelques années plus tard, elle convole en secondes noces avec Ibou Touré. Battue, maltraitée et trompée, Adja finit par quitter le footballeur qui aurait eu une idylle avec l'actrice Betty Dia.





Une passion pour la télévision





Suite à ce divorce, elle rejoint la 2sTv et anime une émission. La télévision est une passion pour Adja Diallo. Il y a de cela quelques mois, elle avait lancé “My life”, une télé-réalité sans suite qui retraçait sa vie. A l'image de celle de la famille de Kim Kardashian, son idole.