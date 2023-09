Aicha Rassoul : Tout ce qu’il faut savoir sur la "niarel" d'Aziz Ndiaye

Pour une surprise, les Sénégalais l'ont bien été d’apprendre le mariage d'Aziz Ndiaye et Aïcha Rassoul Gning. En couple depuis un certain moment, ils ont bien su cacher leur relation jusqu’au jour de leur union devant Dieu le samedi 23 septembre 2023. Même si la jeune femme nous avait mis sur une piste.





En effet, dans ses dernières vidéos, elle mettait en garde les "awo" (premières épouses).





Elle avait même repris une chanson de Yacine ("Chéri matay nopla") dans laquelle Aïcha Rassoul disait à ses fans «"de ne pas être choqués lorsqu’ils la verront avec une personne plus âgée qu’elle".





Une star des réseaux sociaux





Native de Thiès, la seconde épouse du promoteur de lutte Aziz Ndiaye est connue pour sa discrétion.

Simple, naturelle, gentille et généreuse, Aïcha Rassoul Gning a su gagner le cœur des Sénégalais.





Avec son 1,7M d'abonnés et plus de 19,7M de "j’aime", Aicha Rassoul fait partie des Sénégalaises les plus suivies sur la plateforme chinoise Tik Tok. Charmante, douce et belle, la Thiessoise est très active sur les réseaux sociaux. Malgré son jeune âge, elle a un caractère de lionne.





Grâce à son talent, elle a participé dans la saison 3 de "Virginie". Une série d’ados de la maison de production Marodi. C’est ainsi que sa cote de popularité a vite décollé.





Une fille ambitieuse et entreprenante





Après son succès dans la série, Emma, son nom de scène, enchaîne les défis. En avril dernier, lors du ramadan, Aïcha Rassoul a organisé un grand "ndogu" pour les enfants de la rue (talibés). Un geste de noblesse salué par ses amis qui ont quitté Dakar et les autres régions du pays pour l’aider dans la préparation et la distribution du festin.