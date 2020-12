Aïda Samb : «J’ai chanté ‘’Badola’’, car en amour, je le vis, on le vit»

Aida Samb Chanteuse

«Badola », c’est le titre du nouveau single de la chanteuse Aïda Samb. Sorti hier, le clip est actuellement n°4 des tendances sur YouTube et totalise plus de 200 000 vues. Il est en passe de détrôner ‘’King Baba’’, actuel n°1. Dans une interview accordée à Seneweb, la diva revient sur la genèse de cette chanson.





«Badola», c’est votre dernier single. Comment vous est venu ce titre ?









Nous étions en studio et en pleine répétition. Dans la mesure où je chante sur plusieurs thèmes, «Badola» a été proposé, parce que c’est un sujet d’actualité. Les gens n’ont plus de reconnaissance par rapport à ceux qui leur font du bien. Ils font du mal à des personnes qui auraient donné leur vie pour eux.





L’avez-vous vécu ?





Que ça soit toi, moi ou d’autres personnes, tout le monde l’a vécu, à un moment ou à un autre. Nous le vivons tous, tous les jours. Et ce n’est pas seulement en amour ; c’est valable en amitié et sur le plan professionnel. Nous fréquentons parfois des personnes qui oublient vite que nous avons fait de bonnes actions à leur égard. Elles nous poignardent dans le dos. C’est un fait de société, aujourd’hui.





Qui a écrit les paroles ?





Je suis dans une équipe où chaque personne a son rôle et ses missions. Pour cette chanson, les paroles ont été écrites par Bakhaw Dabrains. J’y ai apporté quelques retouches et mes idées, mais la base vient de lui.





Vous avez opté pour un nouveau style musical. Vos raisons ?









Les Sénégalais ont l’habitude de me voir chanter dans un style traditionnel ou dans du mbalakh pur et dur. Il est bien, parfois, de changer la donne et de s’ouvrir à d’autres sonorités musicales.





A travers «Badola», je montre que je peux faire autre chose et que je suis prête à m’ouvrir sur le plan international. Je veux que ma musique puisse être écoutée et appréciée partout dans le monde entier.









Est-ce juste un single ou un nouvel album ?





Il s’agit d’un nouvel album déjà prêt. Nous l’avons déjà enregistré, mais nous sommes un peu freinés par la Covid-19. Nous patientons.





Vos projets immédiats, après la sortie de ce single ?