Album international de Wally : Bijou Ngoné charge les autres artistes



Selon Bijou Diagana, les artistes sénégalais devraient booster l’artiste Wally Ballago dans sa quête d'un Disque d’or.



Celle qui fait partie du staff du prince des faramarénes considère que depuis la sortie de l’album international « I wanna be free », le chanteur sénégalais n’a pas senti assez de soutien venant de ses pairs, pour décrocher le prestigieux trophée. Alors que dans certains pays d’Afrique comme le Nigeria, c’est grâce à cette solidarité de corporation que beaucoup des leurs décrochent cette certification internationale.



« Je crois que certains n’ont pas compris que si un artiste booste son collègue à travers les streamings, il s’aide lui-même en s’offrant plus de visibilité. Et à ce stade, il pourra même le concurrencer après… », se désole-t-elle.