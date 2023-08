Amour, drogues et tragédie : le prince Harry et Meghan Markle vont produire un film qui fait écho à leur histoire

Les Sussex s'apprêtent à produire l’adaptation Netflix du roman Meet Me at the Lake, a révélé le Sun, le samedi 5 août. Un ouvrage qui relate l’idylle de deux trentenaires, et revient sur leurs traumatismes passés.





Malgré la fin de leur contrat à 20 millions de dollars (18 millions d'euros) avec Spotify, les Sussex n'ont, semble-t-il, pas dit leur dernier mot. En septembre 2020, le prince Harry et Meghan Markle avaient en effet conclu un accord avec Netflix, d'une valeur, se murmure-t-il, de 100 millions de dollars (91 millions d'euros). Et le couple s'apprêterait désormais à produire un film pour la plateforme, comme l'a révélé le Sun , le samedi 5 août. Après la série documentaire Harry & Meghan, consacrée à l'histoire des Sussex, le duo aurait cette fois opté pour une œuvre de fiction.





De multiples points communs





Cette dernière n'en ferait pas moins écho à leur histoire. «Les thèmes du livre ont accroché le couple et ils ont choisi cet ouvrage pour leur première adaptation Netflix», a révélé une source anonyme au tabloïd. Le duo aurait ainsi jeté son dévolu sur le roman Meet Me at the Lake, de Carley Fortune, paru en mai. Un best-seller qui relate l'histoire d'amour entre deux trentenaires – le prince Harry et Meghan Markle s'étant eux-mêmes rencontrés à la trentaine. D'après le Sun, les droits de l'ouvrage ont pu coûter jusqu'à 3 millions de livres (3,4 millions d'euros).