Apparition en hidjab : Mia Guissé s’explique

Mia Guissé est récemment apparue sur les réseaux sociaux en hidjab. À ce moment-là, son nouveau port vestimentaire, jugé sexy, voire extravagant, faisait débat. D’aucuns se demandaient si par cette exposition sous cette tenue inhabituelle la chanteuse narguait ses détracteurs ou si elle venait d’adopter un virage à 180 degrés concernant son look.



Ni l’un ni l’autre, si l’on en croit l’intéressée. «C’était une abaya saoudienne et j’aime beaucoup, a confié Mia Guissé dans un entretien paru ce mercredi dans L’Observateur. J’en ai une collection à la maison. C’était juste un message pour demander aux fans s’ils appréciaient la tenue.»



À propos des critiques sur son look en général, la chanteuse invite ses détracteurs à dissocier l’artiste et la personne lambda. «Je ne peux arborer le même style vestimentaire que lorsque je vais chez ma tante, une amie ou à un rendez-vous d’affaires, plaide l’ex-femme de No Face. Cependant, je suis à l’écoute de mes fans : quand ils me disent qu’ils n’aiment pas une tenue, je prends note et en compte leurs critiques. En plus, dans la vie tout est relatif, quand certains aiment, d’autres détestent.»