Après la mort de sa mère, le fils de Tina Turner est dans de sales draps

Le fils de la chanteuse légendaire fait face à des problèmes juridiques suite à la saisie de crack et de méthamphétamine.







Ike Turner Jr. , le fils de la chanteuse emblématique Tina Turner et de son défunt ex-mari et partenaire musical, Ike Turner , s’est retrouvé du mauvais côté de la loi. Selon PEOPLE , Ike Jr. a été appréhendé le samedi 6 mai pour possession de crack et falsification de preuves.





La célèbre musicienne, qui avait remporté un Grammy Award en 2007, a été condamnée à une peine de prison 18 jours seulement avant le décès tragique de la reine du rock & roll à l’âge de 83 ans dans sa résidence suisse le 24 mai.





L’incident s’est produit à Alvin, au Texas, lorsque la police locale a arrêté Ike Jr. , 64 ans, à un feu de circulation au 200 N. 6th St. aux petites heures du matin en raison d’une violation de l’équipement – un phare ou un feu arrière défectueux. Les agents des forces de l’ordre ont découvert quelque chose de bien plus troublant au cours de leur enquête ultérieure. Ils ont saisi 1,7 gramme de crack et 0,7 gramme de méthamphétamine chez Ike Jr.





Le capitaine QT Arendell du département de police d’Alvin a révélé : « Il a essayé de consommer les drogues avant que les policiers ne puissent les saisir. » La compagne d’Ike Jr., Jessica Salinas-Esquivel, fait également face à des accusations de possession de substances contrôlées (méthamphétamines), comme le confirme le rapport d’incident fourni par le département de police d’Alvin .





Pour rappel, tout au long des années 1970, le père d’Ike Jr. a lutté contre une dépendance invalidante à la cocaïne, entraînant de nombreuses arrestations et accusations liées à la drogue. L’un des incidents les plus notoires l’a amené à tirer sur un porte-journal de 49 ans dans la jambe, en 1981. Finalement, Ike Sr. a purgé une peine de 18 mois de prison pour possession de cocaïne, à partir de 1989. Malheureusement, sa vie a pris fin en 2007 en raison d’une surdose mortelle de drogue à l’âge de 76 ans.