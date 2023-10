Après les révélations de Jada Pinkett Smith, Will Smith brise le silence

C’est la nouvelle que personne n’avait pressentie : bien que toujours mariés, Will Smith et Jada Pinkett Smith sont en réalité séparés depuis 2016, soit 7 ans. L’actrice a pris la parole dans les colonnes de « People » mercredi 11 octobre en expliquant : « Nous essayons encore de démêler tout ça. Nous avons fait un travail intensif ensemble. Nous éprouvons un amour profond l'un pour l'autre et nous allons tenter de comprendre ce à quoi peut ressembler notre futur. »





Avant ce week-end, Will Smith n’avait de son côté pas communiqué sur le sujet. Mais c’est maintenant chose faite. Alors que Jada Pinkett Smith était l’invitée du podcast « On Purpose » – qui sera diffusé prochainement – un extrait de l’émission a été dévoilé. Nous découvrons alors que Will Smith a envoyé une lettre à l’animateur Jay Shetty. Cette dernière fait suite aux révélations de son épouse.