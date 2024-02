Ariana Grande et Mariah Carey montent dans les aigus sur le remix de « yes, and ?»

À peine sortie, la nouvelle version du titre « yes, and? » avec Ariana Grande et Mariah Carey a remporté l’adhésion des fans des deux chanteuses. Un duo aux notes stratosphériques. Ecoutez.







On ne compte plus le nombre de collaborations iconiques qu’Ariana Grande nous a offertes, entre Mac Miller, Zedd, Nicki Minaj, The Weeknd et Mika, pour ne citer qu’eux, car la liste est longue. Aujourd’hui, c’est avec Mariah Carey qu’elle partage le micro sur le remix du tube « yes, and? », premier extrait du prochain album de cette dernière. Résultat ? Les deux divas offrent une nouvelle tonalité à ce morceau, et c’est réussi !









« Il n’y a vraiment pas de mots qui suffisent. Merci du fond du cœur pour que ce rêve qui se réalise et d'avoir ajouté ton éclat et ta magie sur ma petite chanson Mariah Carey. Cela signifie plus pour moi que je ne pourrais jamais l’exprimer et j’ai hâte que tout le monde entende ça ! Je t’aime éternellement !», pouvait-on lire sur le compte Instagram d’Ariana Grande lors de l’annonce de leur duo.









Il s’agit de la deuxième collaboration entre les deux chanteuses. Mariah Carey avait travaillé sur une nouvelle version de sa chanson de Noël, « Oh Santa », avec l’interprète de « God Is A Woman » et Jennifer Hudson en 2020.