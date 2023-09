Awa Baba Thiam-Sala Sow : du plomb dans la médiation

Alors que la Sûreté urbaine (SU) a transmis au parquet le dossier de la plainte de Awa Baba Thiam contre Sala Sow, une médiation tente de rapprocher les parties. D’après Source A, qui donne l’information, des amis communs des deux dames essaient d’éteindre l’action judiciaire en cours avec l’espoir de pousser ces dernières à se rabibocher.



Mais cette action semble avoir déjà pris du plomb dans l’aile. Le journal révèle que l’auteur de la plainte fait l’objet d’une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux qui risque de tout faire foirer. «Des tiktokeurs et autres influenceurs annoncent l’arrestation imminente de Awa Baba Thiam (pourtant partie civile), soutenant que les enquêteurs ont réuni des preuves contre elle», précise la même source.



Et ce n’est pas tout. Toujours sur les réseaux sociaux, embraye Source A, «des homosexuels présentent la plaignante comme une femme de mœurs légères» tandis qu’un certain «Mara Niass», menace de mort à bouche, la somme de retirer sa plainte.



Awa Baba Thiam avait porté plainte contre Sala Sow pour injures publiques et diffamation. Dans des audio attribués à cette dernière, elle y est traitée de tous les noms.



Les deux parties ont été convoquées à la SU au lendemain du Magal de Touba. Face aux enquêteurs, la première a maintenu sa plainte et la second a reconnu être l’auteur des propos incriminés. L’enquête bouclée, le dossier a été transmis au procureur de la République le 12 septembre. Trois options s’offrent au chef du parquet, d’après Source A : ouvrir une information judiciaire, enrôler le dossier pour jugement ou classer l’affaire sans suite.

Tout est parti de la désignation de Sala Sow en tant que marraine de la fille de Awa Baba Thiam lors du mariage de cette dernière avec un frère du chanteur Waly Seck. Sala Sow, qui a cassé sa tirelire pour combler de cadeaux sa filleule, s’est sentie humiliée, notamment, en découvrant que la mariée avait une autre marraine. Elle laissera éclater sa colère dans des audio où elle s’en prend à celle qui est désormais son ex-meilleure amie.